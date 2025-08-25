RFI: anche a Polignano a Mare e Giovinazzo il servizio “Sala Blu” per l’assistenza alle persone con disabilità
BARI – Le stazioni di Polignano a Mare e Giovinazzo entrano nel circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), portando a 18 il numero degli scali pugliesi in cui è attivo il servizio di assistenza gratuita per persone disabili e a mobilità ridotta.
Il supporto, garantito da operatori specializzati, assicura l’accompagnamento nella salita e discesa dal treno e nei percorsi all’interno della stazione, dall’area biglietteria fino ai binari.
Il circuito Sala Blu conta oggi 16 sedi nelle principali stazioni italiane e un totale di oltre 360 scali serviti. In Puglia, oltre a Polignano a Mare e Giovinazzo, il servizio è disponibile a Bari Centrale, Bari Santo Spirito, Bari Torre a Mare, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Foggia, Grottaglie, Lecce, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Ostuni, San Severo, Taranto e Trani.
I numeri del servizio
Nel 2024 le persone assistite in Puglia sono state circa 27mila, mentre nel solo primo semestre del 2025 il servizio ha già supportato oltre 13mila viaggiatori.
Prenotazioni e contatti
L’assistenza è prenotabile tramite il portale Sala Blu online, l’app Salablu+, via mail (per Bari: salablu.bari@rfi.it) e ai numeri telefonici 800.90.60.60 (gratuito da fisso) e 02.32.32.32 (da fisso e mobile).
Accessibilità e inclusione
Con l’ampliamento del circuito, il Gruppo FS conferma l’impegno a favore dell’accessibilità e parallelamente prosegue il programma di interventi strutturali e tecnologici per eliminare le barriere architettoniche, garantendo a tutti i viaggiatori maggiore autonomia negli spostamenti.