RFI: anche a Polignano a Mare e Giovinazzo il servizio “Sala Blu” per l’assistenza alle persone con disabilità

Le stazioni dientrano nel circuitodi Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), portando ail numero degli scali pugliesi in cui è attivo il servizio di assistenza gratuita per persone disabili e a mobilità ridotta.

Il supporto, garantito da operatori specializzati, assicura l’accompagnamento nella salita e discesa dal treno e nei percorsi all’interno della stazione, dall’area biglietteria fino ai binari.

Il circuito Sala Blu conta oggi 16 sedi nelle principali stazioni italiane e un totale di oltre 360 scali serviti. In Puglia, oltre a Polignano a Mare e Giovinazzo, il servizio è disponibile a Bari Centrale, Bari Santo Spirito, Bari Torre a Mare, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Foggia, Grottaglie, Lecce, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Ostuni, San Severo, Taranto e Trani.

I numeri del servizio

Nel 2024 le persone assistite in Puglia sono state circa 27mila, mentre nel solo primo semestre del 2025 il servizio ha già supportato oltre 13mila viaggiatori.

Prenotazioni e contatti

L’assistenza è prenotabile tramite il portale Sala Blu online, l’app Salablu+, via mail (per Bari: salablu.bari@rfi.it) e ai numeri telefonici 800.90.60.60 (gratuito da fisso) e 02.32.32.32 (da fisso e mobile).

Accessibilità e inclusione

Con l’ampliamento del circuito, il Gruppo FS conferma l’impegno a favore dell’accessibilità e parallelamente prosegue il programma di interventi strutturali e tecnologici per eliminare le barriere architettoniche, garantendo a tutti i viaggiatori maggiore autonomia negli spostamenti.