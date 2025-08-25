Incendio ad Andria: evacuato un palazzo, quattro persone salvate dai vigili del fuoco

ANDRIAMomenti di paura questo pomeriggio in pieno centro ad Andria, tra via Taranto e via Torino, a causa di un incendio scoppiato all’ultimo piano di uno stabile. Le fiamme, le cui cause sono ancora da accertare, hanno interessato un appartamento, costringendo all’

Quattro persone sono rimaste intrappolate nell’abitazione accanto a quella coinvolta dall’incendio. Tra loro anche una bambina e la nonna, che si sono rifugiate sul balcone prima di essere messe in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente e riusciti a domare il rogo.

La zona è stata transennata dalla polizia locale per garantire la sicurezza dei residenti e permettere le operazioni di soccorso. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: solo un grande spavento per le persone coinvolte.