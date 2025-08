Incendio a Baia Zaiana, in arrivo Canadair dalla Campania. Cera (Lega): “Che fine hanno fatto i velivoli promessi ad Amendola?”

PESCHICI – Un nuovo incendio sta interessando il Gargano, questa volta nei pressi della suggestiva Baia Zaiana, nel territorio di Peschici. Le fiamme stanno mettendo in pericolo una delle aree più belle e fragili del promontorio garganico. Sul posto stanno operando squadre dei Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. È atteso anche l'arrivo di un Canadair, partito dalla Campania, per supportare le operazioni di spegnimento.

A esprimere preoccupazione per la situazione è il consigliere regionale della Lega, Napoleone Cera, che segue con attenzione l’evolversi dell’incendio. “L’ennesimo rogo sul nostro promontorio è l’ennesima ferita inferta ad un luogo fragile e meraviglioso – afferma –. Le nostre speranze sono riposte nel personale in azione in questo momento per fermare tempestivamente le fiamme. A loro va la nostra sincera gratitudine.”

Cera coglie l’occasione per puntare il dito contro la gestione regionale dell’emergenza incendi. “Condannando fermamente i criminali che senza scrupoli e impunemente provocano questi incendi, non possiamo non evidenziare come le mancanze e i ritardi della Regione continuino a ripercuotersi sulla Capitanata, sui cittadini e sui tanti turisti che in queste settimane affollano le nostre spiagge”, prosegue il consigliere.

Il velivolo antincendio atteso a Peschici – fa sapere Cera – proviene da Napoli, dove era già impegnato in un’altra emergenza, rallentando inevitabilmente i tempi di risposta. “Questo ci riporta a un interrogativo che non può più restare senza risposta: che fine hanno fatto i due mezzi promessi dal governatore Emiliano ad Amendola?”

Il consigliere leghista ricorda di aver già denunciato la carenza di una flotta regionale di mezzi aerei per la lotta agli incendi. “Ogni anno la Puglia spende milioni di euro per garantire l’intervento di velivoli che spesso, come in questo caso, arrivano da fuori regione. Una situazione inaccettabile.”

Cera conclude con un affondo sul mancato potenziamento dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia: “Ci hanno raccontato per anni che sarebbe diventato un hub della Protezione Civile, in grado di ospitare stabilmente i Canadair. Ma finora solo proclami e nessun fatto concreto. Il Gargano continua a bruciare e la Regione resta inerme. È ora di dire basta.”