Incendio nella sala macchine del traghetto Raffaele Rubattino: nave alla deriva, nessun ferito

NAPOLI - Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi per il traghetto Raffaele Rubattino della compagnia Tirrenia, partito da Palermo e diretto a Napoli, a bordo del quale si è sviluppato un incendio nella sala macchine mentre la nave si trovava a nord-ovest dell’isola di Capri, a circa 15 miglia dal porto partenopeo.

L’incidente, avvenuto poco prima delle 18:00, ha costretto il capitano a lanciare un mayday via radio. La nave, con 155 passeggeri e veicoli a bordo, è rimasta alla deriva non potendo proseguire la navigazione in autonomia. Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto di Napoli, che ha coordinato le operazioni di soccorso inviando due rimorchiatori dal capoluogo campano. Il traino verso Napoli richiederà circa quattro ore.

Sul posto sono state dirottate anche altre imbarcazioni presenti nell’area, tra cui il traghetto GNV Auriga, anch’esso proveniente da Palermo, pronta a fornire eventuale assistenza.

La Tirrenia ha rassicurato che l’incendio è stato prontamente domato dall’equipaggio e non si registrano feriti. La nave, ancora in assistenza, è diretta verso il porto di Napoli dove giungerà in sicurezza grazie ai rimorchiatori. I passeggeri restano a bordo, in attesa di completare l’operazione di trasferimento.