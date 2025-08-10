Atterraggio di emergenza a Brindisi per un Airbus EasyJet: nessuna conseguenza per i passeggeri

BRINDISI - Momenti di tensione nella tarda mattinata di domenica 10 agosto 2025 all’aeroporto di Brindisi, dove un Airbus A320 del volo EJU4736 della compagnia EasyJet, in arrivo dalla Grecia e diretto a Nantes, in Francia, è stato costretto a un atterraggio di emergenza.

Alle 12:50 è stata comunicata alla torre di controllo dello scalo pugliese la presenza di fumo in cabina. A bordo si trovavano 186 passeggeri e circa 7.500 kg di carburante. L’aereo è stato immediatamente dirottato su Brindisi e, alle 13:10, è atterrato in sicurezza sulla pista, scortato dai mezzi del convoglio antincendio e dai vigili del fuoco.

Il personale di soccorso ha raggiunto il velivolo subito dopo l’arresto, verificando la situazione e garantendo lo sbarco ordinato dei passeggeri. Secondo quanto riferito da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nessuno tra passeggeri ed equipaggio ha riportato conseguenze.

I controlli effettuati all’interno dell’aeromobile non hanno evidenziato alcuna combustione in corso. Il velivolo è stato quindi sottoposto a una serie di verifiche tecniche per individuare le cause del fumo segnalato. I passeggeri, nel frattempo, hanno potuto lasciare l’aeroporto in sicurezza, con la paura ormai alle spalle.