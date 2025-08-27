Incidente a Brienza, don Antonio Meliante ricoverato al Policlinico di Bari

Pubblicato:


BARI – Il parroco di Pantano di Pignola (Pz), don Antonio Meliante, rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto ieri, martedì 26 agosto, a Brienza, è attualmente ricoverato al Centro ustioni del Policlinico di Bari.

Secondo quanto riportato, don Meliante ha riportato ustioni profonde agli arti e alla schiena. Il quadro clinico è ancora in fase acuta, ma il parroco è cosciente ed è già stato sottoposto ai trattamenti clinici necessari per la cura delle ustioni.

Questa mattina, a fargli visita, è arrivato il vescovo di Potenza, mons. Davide Carbonaro, a testimoniare vicinanza e sostegno.

L’intera comunità lucana è in queste ore vicina a don Meliante e agli altri feriti, esprimendo solidarietà e affetto per il delicato momento.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post