Taranto, sequestrati 680 kg di mitili raccolti illegalmente nel Mar Piccolo

TARANTO - Laha intercettato e sequestratoraccolti illegalmente nel primo seno del, area sottoposta aper la presenza di impianti abusivi.

Tre persone sono state sorprese a bordo di un barchino mentre prelevavano e confezionavano cozze provenienti da un allevamento non autorizzato. I molluschi, con pezzatura media tra i 3 e i 4 cm, risultavano privI di tracciabilità e non sottoposti ai controlli sanitari obbligatori.

Considerata la presenza accertata di diossine e PCB nella zona, i mitili sono stati distrutti immediatamente per evitare rischi per la salute pubblica.

L’operazione rientra in un piano più ampio di contrasto alla mitilicoltura illegale, che vede impegnati Capitaneria di Porto, Prefettura, Comune, Asl e Autorità Giudiziaria in un tavolo tecnico dedicato a ridefinire i criteri di legalità, tracciabilità e sicurezza alimentare nella gestione degli impianti di allevamento.

L’intervento sottolinea l’attenzione delle autorità locali nella salvaguardia della salute pubblica e nella tutela delle risorse ittiche del territorio.