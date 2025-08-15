Incidente nella notte di Ferragosto: 16enne travolto e ucciso da un’auto pirata tra San Felice Circeo e Terracina
Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, i tre stavano rientrando a piedi da una festa sulla spiaggia organizzata per la notte di Ferragosto e si dirigevano verso una delle abitazioni in cui trascorrevano le vacanze. L’investimento è avvenuto in una zona residenziale caratterizzata da decine di strutture con accesso diretto al mare.
Sul posto sono intervenute la polizia locale e la polizia di Stato. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare l’automobilista fuggito senza prestare soccorso.
L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza dei pedoni lungo questo tratto di provinciale, dove l’assenza di marciapiedi costringe residenti e villeggianti a camminare su uno stretto sterrato a ridosso della carreggiata, esponendoli a un rischio quotidiano.