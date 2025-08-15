Incidente nella notte di Ferragosto: 16enne travolto e ucciso da un’auto pirata tra San Felice Circeo e Terracina

SAN FELICE CIRCEO – Tragedia nella notte di Ferragosto lungo la strada provinciale che collega San Felice Circeo a Terracina. Intorno alle 3.30, un’auto lanciata a velocità sostenuta ha travolto tre giovani che camminavano sul margine della carreggiata. A perdere la vita è stato un ragazzo di 16 anni; il fratello gemello, che si trovava con lui, è rimasto illeso, mentre un terzo giovane ha riportato ferite lievi ed è stato ricoverato all’ospedale Goretti di Latina.Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, i tre stavano rientrando a piedi da una festa sulla spiaggia organizzata per la notte di Ferragosto e si dirigevano verso una delle abitazioni in cui trascorrevano le vacanze. L’investimento è avvenuto in una zona residenziale caratterizzata da decine di strutture con accesso diretto al mare.Sul posto sono intervenute la polizia locale e la polizia di Stato. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare l’automobilista fuggito senza prestare soccorso.L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza dei pedoni lungo questo tratto di provinciale, dove l’assenza di marciapiedi costringe residenti e villeggianti a camminare su uno stretto sterrato a ridosso della carreggiata, esponendoli a un rischio quotidiano.