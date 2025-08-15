Parco Gondar infiamma Gallipoli: Baby Gang ed Emis Killa conquistano il pubblico
L’apertura è stata affidata a Baby Gang, che ha subito scaldato la folla con il suo singolo estivo Kriminal. Fin dalle prime note, il pubblico si è trasformato in un coro compatto, cantando ogni barra e muovendosi a tempo. Alternando brani iconici e inediti, il rapper ha portato sul palco storie di strada e riscatto personale, dialogando direttamente con i fan e creando momenti di intensa connessione emotiva. La sua performance si è chiusa tra applausi e cori che hanno continuato a riecheggiare anche dopo la sua uscita.
A seguire, Emis Killa è stato accolto da un’ovazione da veterano. Con un set potente e calibrato, ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, alternando hit storiche e produzioni più recenti. La sua presenza scenica e la capacità di coinvolgere il pubblico hanno trasformato ogni brano in un momento collettivo, con passaggi più intimi che hanno svelato radici, crescita artistica e maturità. Il gran finale ha lasciato il pubblico in un’esplosione di energia e applausi, suggellando una doppia esibizione da ricordare.
La serata ha confermato ancora una volta il Parco Gondar come punto di riferimento nazionale per la musica urban, capace di attrarre artisti di primo piano e offrire esperienze immersive che uniscono spettacolo, passione e senso di comunità.
Prossimi appuntamenti al Parco Gondar:
15 agosto – Fantasm
16 agosto – Luchè
18 agosto – Kawabonga XXL Extreme
20 agosto – La Notte dei Format: La vita a 30 anni, WeLove 2000, Spaghetti Pop
22 agosto – Charly Black, Tetrixx, DJ Poison
24 agosto – Closing Party
30/31 agosto – Apulia Sport Convention
Il progetto Parco Gondar è sostenuto da Regione Puglia e Pugliapromozione. Main partner: Raffo. Sponsor: Jägermeister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor. Grazie a BUSFORFUN, il pubblico può raggiungere il Parco con collegamenti comodi e sicuri. Biglietti disponibili su Vivaticket, insieme alle Fan T-shirt ufficiali.