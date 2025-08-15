Parco Gondar infiamma Gallipoli: Baby Gang ed Emis Killa conquistano il pubblico

GALLIPOLI – Raffo Parco Gondar ha vissuto ieri sera una delle serate più intense della sua stagione, ospitando due colossi della scena urban italiana: Baby Gang ed Emis Killa. Migliaia di spettatori, in gran parte giovani arrivati da tutta Italia, hanno trasformato l’area concerti in un’arena di pura energia, ritmo e condivisione.L’apertura è stata affidata a Baby Gang, che ha subito scaldato la folla con il suo singolo estivo Kriminal. Fin dalle prime note, il pubblico si è trasformato in un coro compatto, cantando ogni barra e muovendosi a tempo. Alternando brani iconici e inediti, il rapper ha portato sul palco storie di strada e riscatto personale, dialogando direttamente con i fan e creando momenti di intensa connessione emotiva. La sua performance si è chiusa tra applausi e cori che hanno continuato a riecheggiare anche dopo la sua uscita.A seguire, Emis Killa è stato accolto da un’ovazione da veterano. Con un set potente e calibrato, ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, alternando hit storiche e produzioni più recenti. La sua presenza scenica e la capacità di coinvolgere il pubblico hanno trasformato ogni brano in un momento collettivo, con passaggi più intimi che hanno svelato radici, crescita artistica e maturità. Il gran finale ha lasciato il pubblico in un’esplosione di energia e applausi, suggellando una doppia esibizione da ricordare.La serata ha confermato ancora una volta il Parco Gondar come punto di riferimento nazionale per la musica urban, capace di attrarre artisti di primo piano e offrire esperienze immersive che uniscono spettacolo, passione e senso di comunità.Prossimi appuntamenti al Parco Gondar:15 agosto – Fantasm16 agosto – Luchè18 agosto – Kawabonga XXL Extreme20 agosto – La Notte dei Format: La vita a 30 anni, WeLove 2000, Spaghetti Pop22 agosto – Charly Black, Tetrixx, DJ Poison24 agosto – Closing Party30/31 agosto – Apulia Sport ConventionIl progetto Parco Gondar è sostenuto da Regione Puglia e Pugliapromozione. Main partner: Raffo. Sponsor: Jägermeister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor. Grazie a BUSFORFUN, il pubblico può raggiungere il Parco con collegamenti comodi e sicuri. Biglietti disponibili su Vivaticket, insieme alle Fan T-shirt ufficiali.