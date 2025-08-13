Regione Puglia: oltre 11 milioni di euro per nuove infrastrutture sociali nella Provincia di Taranto

BARI - Più servizi per l’infanzia, più opportunità per le donne e maggiore sostegno alle famiglie fragili: è questo l’obiettivo dell’investimento da oltre 11,2 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle infrastrutture sociali pubbliche nella Provincia di Taranto, grazie al Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF) Italia 2021–2027.Il progetto trasforma edifici pubblici sottoutilizzati in spazi di cura, educazione e protezione sociale, puntando a ridurre le disuguaglianze, contrastare la povertà educativa e favorire l’occupazione femminile. Le risorse, destinate esclusivamente alla Provincia di Taranto, area prioritaria per la transizione ambientale e sociale, mirano a rigenerare un tessuto socio-economico particolarmente fragile.“Non c’è transizione giusta senza giustizia sociale. Con questo intervento investiamo nella qualità della vita, nell’inclusione e nel capitale umano di un territorio che ha pagato costi altissimi. Restituire dignità ai luoghi del welfare significa restituirla alle persone”, dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.La misura prevede che i sei Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Taranto – Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Massafra e Taranto – possano candidare fino a due progetti ciascuno, per un importo massimo di 1,86 milioni di euro per Ambito. Le strutture ammissibili includono centri per minori, comunità per anziani e persone con disabilità, case rifugio per donne vittime di violenza e progetti innovativi in linea con i bisogni sociali locali.L’intero percorso sarà accompagnato da una procedura negoziale, articolata in due fasi di concertazione tra Regione, Ambiti e Comuni, per selezionare interventi di riqualificazione di edifici pubblici esistenti destinati ai servizi di cura e di carattere sociale.“Questa misura è uno strumento di giustizia e riequilibrio territoriale. I servizi di cura sono fondamentali per liberare energie nei territori, soprattutto tra le donne, e combattere la povertà educativa che colpisce ancora troppe bambine e bambini”, sottolinea Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia.Gli interventi si collocano all’interno del Piano Territoriale per una Transizione Giusta della Provincia di Taranto e si integrano con le finalità del PR Puglia FESR FSE+ 2021–2027 e del V Piano Regionale delle Politiche Sociali.“Intervenire sulle infrastrutture sociali significa riconoscere il valore dello spazio nella produzione di benessere. Le procedure negoziali permettono ai territori di programmare gli interventi in risposta ai bisogni locali, creando un insieme strategico di dispositivi strutturali e relazionali volti a rafforzare le comunità”, afferma Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia.Un passo avanti per il welfare di prossimità, che mette al centro le persone e i territori e dimostra come la transizione ecologica debba camminare insieme alla giustizia sociale.