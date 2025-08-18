Insulti a Salvini durante un concerto, interviene Di Mattina (Lega): “Offese inqualificabili da Sarcina”

ROMA – Polemica dopo le parole pronunciate da Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, durante un concerto a Trinitapoli. Sul palco il cantante avrebbe rivolto espressioni offensive nei confronti del ministro Matteo Salvini, suscitando la reazione della Lega.

“Il cantante ha offeso il ministro Salvini con espressioni che riteniamo inqualificabili e assolutamente distanti da quello che debba essere un contesto musicale – ha dichiarato il deputato pugliese Salvatore Di Mattina –. L’arte è un’altra cosa, nulla a che vedere con chi usa un palco e un pubblico per fare politica ed esprimere opinioni personali e ideologiche. Ci aspettiamo le sue scuse”.