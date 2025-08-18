Alberobello, il 3 settembre la prevenzione senologica scende in piazza con il progetto HOPE

ALBEROBELLO - Una giornata interamente dedicata alla salute delle donne e alla prevenzione del tumore al seno. È quella in programma martedì 3 settembre 2025, dalle 9 alle 18, in Piazza del Popolo ad Alberobello, dove farà tappa il progetto, promosso dal Comune e dalla Fondazione Progetti del Cuore, in collaborazione con la LILT di Bari e con il sostegno delle imprese locali.

Per l’occasione sarà allestita una clinica mobile attrezzata, con a bordo un’équipe medica specializzata nelle patologie oncologiche mammarie. Le cittadine interessate potranno sottoporsi a visite ed esami senologici gratuiti, previa prenotazione online sul sito www.eventihope.com, attiva dalle ore 12 del 26 agosto.

«Crediamo fortemente nel valore della prevenzione e nella necessità di offrire strumenti concreti per prendersi cura della propria salute», ha dichiarato il sindaco di Alberobello, sottolineando l’importanza di un’iniziativa resa possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e territorio.

Un invito a partecipare arriva anche dall’assessora al Welfare, che ricorda come «la prevenzione non debba mai essere un lusso o un privilegio, ma un diritto accessibile a tutti». Portare la salute tra le persone, nei luoghi della vita quotidiana, significa infatti avvicinare le donne ai controlli che possono fare la differenza.

L’Amministrazione comunale rivolge quindi un appello a tutte le cittadine ad approfittare di questa opportunità, perché la diagnosi precoce resta il primo e più efficace strumento contro il tumore al seno.