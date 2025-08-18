Addio a Francesco Saccente, l’operatore di Antenna Sud scomparso improvvisamente

BARI - Lutto nel mondo dell’informazione pugliese per la scomparsa improvvisa di, storico operatore video e montatore di, punto di riferimento per colleghi e amici.

Alla notizia della sua morte sono giunti numerosi messaggi di cordoglio. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, lo ha ricordato come «una presenza costante, un professionista attento e sensibile, dotato di straordinaria umanità». Emiliano ha sottolineato la sua capacità di raccontare la realtà con sguardo originale, passione e grande sensibilità, anche attraverso i libri che amava scrivere.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha voluto rimarcare il legame profondo di Saccente con la città: «La sua presenza quotidiana nei luoghi della cronaca, con l’inseparabile telecamera, mancherà a tutti noi. Resta il ricordo della sua passione per i libri, per la storia locale e del suo tratto umano che ha sempre contraddistinto il suo lavoro».

Alla famiglia, alla figlia e ai colleghi di redazione è giunto l’abbraccio delle istituzioni e dell’intera comunità pugliese e barese, che Francesco Saccente ha contribuito a raccontare per oltre vent’anni.