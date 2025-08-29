Irama e Elodie, online il video del nuovo singolo ''Ex''

Esce oggi, venerdì 29 agosto, "Ex", il nuovo singolo di Irama che segna la sua prima e attesa collaborazione con Elodie.

Il singolo è un incontro artistico potente e sorprendente, per raccontare una storia d’amore intensa e autodistruttiva. "Ex" è un quadro emotivo fatto di tensione e silenzi assordanti, di gesti eleganti e dettagli corporei, di sguardi lucidi che parlano più delle parole.

Con una produzione musicale latina e sensuale dei Room9 (Mix, Mastering: Andrea DB Debernardi, Nicolò Giglio Tos @ Fonjka Studio), il singolo conserva un'anima profondamente riflessiva e narrativa. Irama e Elodie mettono in scena due protagonisti intrappolati in una relazione che sta per finire.

Il singolo è accompagnato dal video per la regia di Attilio Cusani e la produzione di Borotalco.tv in cui viene narrato uno spietato confronto di una crisi di coppia.

La location in una grande villa è la cornice dell’escalation emotiva di una lite di coppia, attraversando tutte le fasi: dalla rabbia, al distacco, fino allo sfogo finale, in una vera e propria giostra di sentimenti. Il bianco e nero accentuano la parte visiva in cui i toni contrastati replicano e intensificano le emozioni.

"Ex" è una canzone capace di unire forza interpretativa e scrittura emotiva, dando voce a tutte quelle storie che finiscono senza spegnersi davvero.











