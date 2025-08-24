Jannik Sinner: “Mi sono innamorato”, nuova fiamma la modella danese Laila Hasanovic

NEW YORK - Il tennista italianosi è lasciato andare a un momento di sincerità in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ammettendo di essere innamorato: “Sì, mi sono innamorato. Ma non parlo della mia vita sentimentale”.

La fortunata è Laila Hasanovic, modella danese di 24 anni ed ex compagna di Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael Schumacher. Nonostante la conferma dei sentimenti, Sinner ha scelto di mantenere la massima riservatezza sulla relazione, concentrandosi sulla sua carriera e sugli impegni nel circuito tennistico internazionale.

La coppia ha catturato l’attenzione dei media, ma al momento non ci sono immagini pubbliche che li ritraggano insieme, a testimonianza della scelta di discrezione da parte del giovane campione altoatesino.