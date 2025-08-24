Miss Italia, Alessia Stasolla è Miss Cinema Puglia

Alessia Stasolla, 20enne di Santeramo in Colle, studentessa di Economia, flautista appassionata di musica, danza e moda è Miss Cinema Puglia 2025.La sua elezione è avvenuta nel corso della finale regionale di Miss Italia che si è tenuta sabato 23 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.Ad incoronarla il presidente della LILT prof. Francesco Schittulli e la madrina Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, tanto ammirata per la sua solare bellezza e la sua semplicità.L’organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, che da sempre vicino a tematiche sociali ha portato sul palco la testimonianza della giovane mamma Marika Adesso che ha dovuto combattere contro un tumore alla tiroide durante la gravidanza della piccola Aurora; la prevenzione oncologica è il tema di questa edizione, dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.Ospiti la giovane cantante italo-australiana Camilla Marinelli e i ballerini dell’ASD Dance Team Giovinazzo in una rumba.L'hair style delle aspiranti miss è stato curato da Beauty Color Parrucchieri per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Istituto Orion - Polo di studio eCampus, Pdm infrastrutture e perforazioni di Francesco Palagiano, Bellino Metals Recycling, Ottica InVista Giovinazzo, Prima Ascensori, Ellegidue, Impresa Toscano, Sogeap Costruzioni e Restauro, Farmacia Del Prete, Fusaro Group, Mattarella Pizzeria Ristorante, Netium Fitness e Wellness Club, Tenuta dei Ruggiero, Fast Clothes, Ottica Eos, Salotto Marconi, Antica Panetteria Polacco, Piccolo Borgo Antico, Turturro Beverage, I viaggi di Ivana, Elisir Profumeria, Klimatica, Edil Center, Alt Clima assistenza tecnica caldaie, Fiorentino Assicurazioni, TMC ristrutturazione interni ed esterni.