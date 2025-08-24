Miss Italia, Alessia Stasolla è Miss Cinema Puglia
Alessia Stasolla, 20enne di Santeramo in Colle, studentessa di Economia, flautista appassionata di musica, danza e moda è Miss Cinema Puglia 2025.
La sua elezione è avvenuta nel corso della finale regionale di Miss Italia che si è tenuta sabato 23 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.
Ad incoronarla il presidente della LILT prof. Francesco Schittulli e la madrina Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, tanto ammirata per la sua solare bellezza e la sua semplicità.
L’organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.
Ospiti la giovane cantante italo-australiana Camilla Marinelli e i ballerini dell’ASD Dance Team Giovinazzo in una rumba.
L'hair style delle aspiranti miss è stato curato da Beauty Color Parrucchieri per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.
Tags: MODA