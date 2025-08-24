Valenzano, l’estate calda della CRV: tra storia, novità e grandi ambizioni

VALENZANO - Quarantasette anni di storia, passione e calcio giovanile. La CRV (Calcio Ragazzi Valenzano) sta vivendo un’estate intensa, ricca di cambiamenti e progetti che ne confermano la vitalità e la voglia di crescere.La stagione 2024/25 si è chiusa con una grande festa, ma in realtà la società non si è mai fermata. La novità più importante riguarda la nascita di una collaborazione storica con la rivale Nicassio, limitata al settore agonistico. Un’intesa che coinvolgerà le categorie Giovanissimi e Allievi, con l’obiettivo di rafforzare il percorso di crescita dei ragazzi e alimentare nuove ambizioni sportive.Un orizzonte che si fa ancora più luminoso pensando alla possibilità, dopo decenni, di solcare il nuovo manto erboso del campo comunale “V. S. Miolli”, recentemente sottoposto a un restyling senza precedenti.Ma le novità non si fermano qui: lo staff tecnico si arricchisce di professionisti specializzati in nutrizione, fisioterapia e osteopatia, a conferma di una visione sempre più moderna e attenta alla formazione a 360 gradi dei giovani atleti.È stata anche l’estate dell’Erasmus sportivo in Slovacchia, traguardo prestigioso raggiunto grazie alla selezione nell’ambito di un progetto europeo che apre nuove prospettive di confronto e crescita internazionale.Il futuro della CRV è quindi in pieno fermento: progetti in cantiere, collaborazioni in crescita e un sogno che rimane costante — riportare a Valenzano il calcio che merita.