Valenzano, l’estate calda della CRV: tra storia, novità e grandi ambizioni
VALENZANO - Quarantasette anni di storia, passione e calcio giovanile. La CRV (Calcio Ragazzi Valenzano) sta vivendo un’estate intensa, ricca di cambiamenti e progetti che ne confermano la vitalità e la voglia di crescere.
La stagione 2024/25 si è chiusa con una grande festa, ma in realtà la società non si è mai fermata. La novità più importante riguarda la nascita di una collaborazione storica con la rivale Nicassio, limitata al settore agonistico. Un’intesa che coinvolgerà le categorie Giovanissimi e Allievi, con l’obiettivo di rafforzare il percorso di crescita dei ragazzi e alimentare nuove ambizioni sportive.
Un orizzonte che si fa ancora più luminoso pensando alla possibilità, dopo decenni, di solcare il nuovo manto erboso del campo comunale “V. S. Miolli”, recentemente sottoposto a un restyling senza precedenti.
È stata anche l’estate dell’Erasmus sportivo in Slovacchia, traguardo prestigioso raggiunto grazie alla selezione nell’ambito di un progetto europeo che apre nuove prospettive di confronto e crescita internazionale.
Il futuro della CRV è quindi in pieno fermento: progetti in cantiere, collaborazioni in crescita e un sogno che rimane costante — riportare a Valenzano il calcio che merita.
