Jannik Sinner vola in finale a Cincinnati: battuto in semifinale Terence Atmane 7-6(4) 6-2

CINCINNATI - Jannik Sinner continua a brillare sul cemento di Cincinnati, conquistando la seconda finale consecutiva del torneo ATP 1000. In semifinale, l’azzurro ha superato Terence Atmane con un primo set equilibrato chiuso al tie-break 7-6(4) e un secondo set più netto, vinto 6-2 grazie a due break decisivi nell’ultimo game.Il match è stato segnato dalla solidità di Sinner nei momenti chiave, capace di mantenere la calma e sfruttare le occasioni con grande efficacia. La vittoria gli consente di raggiungere la finale, dove affronterà uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, giocandosi il titolo di Cincinnati e punti importanti per la classifica ATP.Con questo successo, Sinner conferma il suo ottimo stato di forma e la costante crescita nel circuito maggiore, pronto a sfidare i migliori al mondo.