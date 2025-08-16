Jannik Sinner vola in finale a Cincinnati: battuto in semifinale Terence Atmane 7-6(4) 6-2
Il match è stato segnato dalla solidità di Sinner nei momenti chiave, capace di mantenere la calma e sfruttare le occasioni con grande efficacia. La vittoria gli consente di raggiungere la finale, dove affronterà uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, giocandosi il titolo di Cincinnati e punti importanti per la classifica ATP.
Con questo successo, Sinner conferma il suo ottimo stato di forma e la costante crescita nel circuito maggiore, pronto a sfidare i migliori al mondo.