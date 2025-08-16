Addio a Pippo Baudo, il decano della televisione italiana

ROMA - Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di, il leggendario conduttore che ha raccontato sei decenni di televisione italiana. Aveva

Figura simbolo del piccolo schermo, Baudo è stato il volto di programmi storici come Fantastico, Domenica In, Novecento e soprattutto del Festival di Sanremo, che ha condotto per ben 13 edizioni. Uomo di cultura, scoprì talenti straordinari come Laura Pausini, Giorgia e Beppe Grillo, segnando intere generazioni.

Con la sua eleganza, la sua voce rassicurante e il suo innato talento, Pippo Baudo ha accompagnato milioni di italiani nelle loro case, diventando parte del racconto collettivo del Paese.

Ciao Superpippo, grazie per averci fatto sognare. 💙