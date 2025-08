Jazz, soul e funk nel cuore di Bari: Elio Arcieri & Dolphins Jazz Orchestra in concerto per “Assud”

Un viaggio musicale tra le grandi icone della musica internazionale e italiana, reinterpretate attraverso le sfumature del jazz e del soul. È quanto promette il concerto di, in programmapresso ildi Bari, nell’ambito della rassegna, promossa dall’associazione, vincitrice del progetto “Le Due Bari 2025” finanziato da

Sul palco, Elio Arcieri, artista dalla voce potente e carismatica, sarà accompagnato da una formazione orchestrale d’eccezione: la Dolphins Jazz Orchestra, fondata nel 2016 dal Maestro Massimiliano Bucci e composta da alcuni dei più talentuosi musicisti pugliesi, accomunati da una profonda affinità con il linguaggio jazz.

Il repertorio spazierà da Earth, Wind & Fire a Stevie Wonder, passando per brani intramontabili di Lucio Dalla, Pino Daniele e Alex Britti (in una versione reinterpretata da Mina). Le sonorità si muoveranno tra jazz raffinato, groove funk e vibrazioni soul, con fiati brillanti, sezioni ritmiche pulsanti e improvvisazioni coinvolgenti.

“L’orchestra suona come una big band americana – ha dichiarato Arcieri – e il pubblico si emoziona in particolare con le nostre versioni dei brani italiani”.

Il concerto, oltre a essere un’esperienza musicale di alto livello, rappresenta anche un momento di valorizzazione culturale delle periferie urbane. La rassegna “ASSUD” nasce infatti con l’obiettivo di rivedere le geografie culturali e promuovere il Sud come centro propulsore di creatività e innovazione. In questo contesto, la musica diventa strumento di partecipazione sociale e incontro tra comunità.

📍 Parco Collodi – via Leonardo Del Turco, 4/a – Bari

📞 Info: 371 192 9045

🕗 Inizio concerto: ore 20.30 – Ingresso libero