Tragedia sulla provinciale 231, al via le autopsie sui tre ciclisti morti: indagato 30enne di Ruvo per omicidio stradale plurimo

Sono iniziate le autopsie sui corpi di(70 anni),(50 anni) e(30 anni), i tre ciclisti andriesi travolti e uccisi domenica mattina lungo la, all’altezza di, da un’auto guidata da un 30enne di

Le vittime facevano parte di un gruppo sportivo amatoriale legato all’Avis di Andria. Al momento dell’incidente, i cinque ciclisti procedevano in fila: i due in coda sono rimasti illesi, solo sfiorati, mentre i tre davanti sono stati centrati in pieno e sono morti sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, il conducente dell’auto – finita poi contro lo spartitraffico centrale – procedeva a 150 km/h, in un tratto dove il limite è di 90. L’uomo, rimasto ferito e sotto choc, ha chiamato i soccorsi subito dopo l’impatto e si è accasciato sull’asfalto in stato di disperazione.

Ora è indagato per omicidio stradale plurimo. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani, hanno sequestrato telefono, veicolo e bici delle vittime. Si attendono i risultati dei test tossicologici e alcolemici, mentre sono in corso accertamenti su chat, chiamate e messaggi per verificare eventuali distrazioni alla guida.

Le condizioni delle bici testimoniano la violenza dello schianto: una ruota piegata in due, un telaio spezzato, un'altra bici catapultata oltre il guardrail. I tre ciclisti sono stati proiettati a diversi metri di distanza, ritrovati sull’asfalto senza vita all’arrivo dei soccorritori del 118.

Dopo l’esame autoptico, le salme verranno riconsegnate alle famiglie per i funerali. Ad Andria sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie.