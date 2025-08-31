Juve a punteggio pieno, Vlahovic ancora decisivo: colpo a Marassi contro il Genoa
|Juventus fb
GENOVA – La Juventus resta tra le prime della classe a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. A Marassi, contro il Genoa, è bastato un colpo di testa di Dusan Vlahovic al 73’ per firmare lo 0-1 che ha regalato tre punti pesanti alla squadra di Igor Tudor.
Per l’attaccante serbo si tratta del secondo gol consecutivo da subentrato: un’arma in più per l’allenatore bianconero, che si gode un DV9 letale e concentrato nonostante le voci di mercato.