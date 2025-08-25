Kira, il canto di libertà di tutte le donne
ALESSANDRA POLITI - Una voce soffocata che diventa grido sommesso e infine canto di libertà.
Perché le donne non si arrendono!
Un quaderno, una matita e il coraggio sono armi più che sufficienti per combattere.
Insieme ai sogni ovviamente, di studiare, di viaggiare, di decidere da sé chi sposare.
Sogni che a volte hanno un prezzo molto alto.
Perché un "no" deve avere la stessa forza di un "sì" : è una questione di rispetto, di dignità, di educazione.
"Le donne lì erano come semi gettati al vento, destinati a germogliare dove altri decidevano".
L'autrice svolge con una scrittura pulita, lineare e scorrevole, un tema spinoso e terribilmente attuale: quello delle "spose bambine", destinate sin dalla nascita a sposare l'uomo che la famiglia sceglie al loro posto.
Il fuoco crudele dell'ingiustizia divora così quaderni e desideri, ma le cose che si custodiscono dentro nessuno può rubarle o distruggerle.
Restano nostre per sempre. Sono fiamme che non possono essere spente.
La rabbia è di natura reattiva.
La volontà una forza che cresce.
La libertà una finestra sul mondo.
E Kira una guerriera.
"Una donna che lotta per sé, lotta per tutte le altre donne".
Monica Sabella
"La sposa che disse no"
by Amazon 2025
pp. 150, euro 12,50