Kira, il canto di libertà di tutte le donne

ALESSANDRA POLITI - Una voce soffocata che diventa grido sommesso e infine canto di libertà. 

Perché le donne non si arrendono! 

Un quaderno, una matita e il coraggio sono armi più che sufficienti per combattere. 

Insieme ai sogni ovviamente, di studiare, di viaggiare, di decidere da sé chi sposare. 

Sogni che a volte hanno un prezzo molto alto. 

Perché un "no" deve avere la stessa forza di un "sì" : è una questione di rispetto, di dignità, di educazione.

"Le donne lì erano come semi gettati al vento, destinati a germogliare dove altri decidevano".

L'autrice svolge con una scrittura pulita, lineare e scorrevole, un tema spinoso e terribilmente attuale: quello delle "spose bambine", destinate sin dalla nascita a sposare l'uomo che la famiglia sceglie al loro posto.

Il fuoco crudele dell'ingiustizia divora così quaderni e desideri, ma le cose che si custodiscono dentro nessuno può rubarle o distruggerle. 

Restano nostre per sempre. Sono fiamme che non possono essere spente.


La rabbia è di natura reattiva.

La volontà una forza che cresce.

La libertà una finestra sul mondo. 

E Kira una guerriera.


"Una donna che lotta per sé, lotta per tutte le altre donne". 


Monica Sabella

"La sposa che disse no"

by Amazon 2025

pp. 150, euro 12,50

