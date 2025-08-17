La Notte della Taranta fa tappa a Galatina: Tarantarte e Antonio Amato Ensemble in piazza Dante

GALATINA – Ilapproda a, città simbolo del tarantismo e crocevia della ricerca di Ernesto De Martino, a cui l’edizione 2025 rende omaggio neldella sua scomparsa. La tappa mette in luce la centralità dellanella tradizione della

La serata si apre alle 20:30 in Piazza Dante Alighieri con il Taranta Village, dove Biagio e Lorenzo Panico guideranno un workshop dimostrativo sui tamburi a cornice, lo strumento principe della tradizione salentina. In piazza, il pubblico potrà anche partecipare alle lezioni della Scuola di Danza a cura dei danzatori della Taranta, imparando i passi della pizzica e trasformando la piazza in una festa collettiva.

A seguire, la Compagnia Tarantarte presenta lo spettacolo TÀRAN – Tarante d’Amore di Lotta di Euforia di Trance, un lavoro ispirato alla danza popolare come “medicina simbolica” della vita. Il corpo è protagonista del rito, immerso in stati di trance, abbandono e visione.

Gran finale con il concerto dell’Antonio Amato Ensemble, formazione di riferimento della musica tradizionale salentina. Guidata dal cantante e tamburellista Antonio Amato, la band intreccia sonorità antiche e suggestioni moderne, portando la forza evocativa della pizzica nelle piazze salentine e oltre.

Con la tappa di Galatina, la parola guida del Festival – Plurali – trova piena espressione: qui il rito tradizionale si intreccia con la creatività contemporanea, offrendo una serata di partecipazione collettiva e dialogo tra passato e presente.

Tutte le tappe del Festival Itinerante sono a ingresso libero.