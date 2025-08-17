La Notte della Taranta fa tappa a Galatina: Tarantarte e Antonio Amato Ensemble in piazza Dante
GALATINA – Il Festival Itinerante “La Notte della Taranta” approda a Galatina, città simbolo del tarantismo e crocevia della ricerca di Ernesto De Martino, a cui l’edizione 2025 rende omaggio nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa. La tappa mette in luce la centralità della danza nella tradizione della pizzica pizzica.
La serata si apre alle 20:30 in Piazza Dante Alighieri con il Taranta Village, dove Biagio e Lorenzo Panico guideranno un workshop dimostrativo sui tamburi a cornice, lo strumento principe della tradizione salentina. In piazza, il pubblico potrà anche partecipare alle lezioni della Scuola di Danza a cura dei danzatori della Taranta, imparando i passi della pizzica e trasformando la piazza in una festa collettiva.
A seguire, la Compagnia Tarantarte presenta lo spettacolo TÀRAN – Tarante d’Amore di Lotta di Euforia di Trance, un lavoro ispirato alla danza popolare come “medicina simbolica” della vita. Il corpo è protagonista del rito, immerso in stati di trance, abbandono e visione.
Gran finale con il concerto dell’Antonio Amato Ensemble, formazione di riferimento della musica tradizionale salentina. Guidata dal cantante e tamburellista Antonio Amato, la band intreccia sonorità antiche e suggestioni moderne, portando la forza evocativa della pizzica nelle piazze salentine e oltre.
Con la tappa di Galatina, la parola guida del Festival – Plurali – trova piena espressione: qui il rito tradizionale si intreccia con la creatività contemporanea, offrendo una serata di partecipazione collettiva e dialogo tra passato e presente.
Tutte le tappe del Festival Itinerante sono a ingresso libero.