La Settimana dell’Olio 2025 a Vieste: qualità, identità e innovazione per l’extra vergine pugliese

VIESTE – È partita la, l’evento immersivo dedicato all’olio extravergine di oliva, in programma fino al 28 agosto a Vieste. La manifestazione, organizzata dal Comune di Vieste con il contributo della Regione Puglia e il patrocinio di Provincia di Foggia, GAL Gargano e Slow Food Gargano, mette al centro identità, biodiversità, formazione e dedizione, fondamentali per produrre oli di eccellenza.

Domenica 24 agosto, Pietro Intini di Olio Intini ha inaugurato l’evento con l’incontro “A tu per tu con il produttore” presso Tenute Il Mandrione, raccontando la storia della sua azienda familiare tra Alberobello e la Valle d’Itria, protagonista dell’olivicoltura italiana. Durante la degustazione sono stati presentati due oli monocultivar, Coratina e Cima di Mola, quest’ultimo insignito del Presidio Slow Food. L’iniziativa ha sottolineato l’importanza di terroir, biodiversità, qualità e identità nella produzione olivicola.

La giornata è proseguita con esperienze uniche: dalla degustazione guidata sul Trabucco di Santa Croce alla masterclass “MixOilogy” su cocktail all’olio extravergine, fino alla presentazione del progetto innovativo “Biodiversità: Kefir di mandorla & Olio”, curato da Nerina Di Nunzio e Pasquale Venerito, volto a valorizzare frutti antichi pugliesi e le loro applicazioni alimentari.

Il programma della settimana prevede attività fino al 28 agosto, spaziando dalla meditazione tra uliveti secolari all’assaggio di oli e prodotti locali, laboratori per bambini, show cooking e incontri con esperti internazionali. Tra gli appuntamenti più attesi, mercoledì 27 agosto i giornalisti gastronomici lituani Paulius Jurkevicius e Jurgita Jurkevicione analizzeranno il mercato e la comunicazione dell’olio nei Paesi Baltici, mentre la sera si terrà lo show cooking “La cucina lituana incontra l’extra vergine del Gargano”. Non mancherà la musica classica tra gli ulivi secolari e approfondimenti sulla panificazione con grani antichi.

L’ultima giornata, giovedì 28 agosto, offrirà passeggiate tra ulivi secolari, degustazioni guidate, incontri con produttori e showcooking con il maestro pizzaiolo Diego Vitagliano, accompagnato dal giornalista Luciano Pignataro. La serata si chiuderà con il talk “La Settimana dell’Olio e Mignola d’Oro: percorsi virtuosi dei produttori garganici”, con la partecipazione della senatrice Gisella Naturale, del direttore del Consorzio di Bonifica montana del Gargano Michele Antonio Tabacco e di produttori locali.

Tutti i giorni, dalle 20.00 a Marina Piccola, il Mercatino dei Produttori offrirà l’opportunità di degustare oli extravergine di alta qualità e prodotti tipici locali, con musica live ogni sera.

L’evento conferma l’importanza dell’olio extravergine di oliva come simbolo di cultura, tradizione e innovazione del territorio garganico, unendo formazione, eccellenza produttiva e valorizzazione della biodiversità. Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria al numero 320.3869243. Maggiori informazioni sul sito www.settimanadellolio.it.