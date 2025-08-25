Bari, donna investita sulle strisce: grave anche il motociclista
BARI – Una donna che attraversava la strada sulle strisce pedonali è stata investita questa sera su viale Unità d’Italia da una moto guidata da un uomo di circa 30 anni. Entrambi sono rimasti feriti e, secondo le prime informazioni, le loro condizioni sembrano gravi.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per il trasporto in ospedale e le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Non sono ancora note le cause dell’investimento, che restano al vaglio degli agenti.
Tags: Bari CRONACA LOCALE