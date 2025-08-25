Bari Piano Festival 2025: domani al Parco Rossani presentazione letteraria e concerto di Alessandro Sgobbio

BARI – Prosegue l’, ideato dal Comune di Bari e promosso da Puglia Culture con il sostegno della Regione Puglia, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e il patrocinio del Conservatorio Piccinni, sotto la direzione artistica di. Domani, martedì 26 agosto, alle ore 19, la corte delospiterà una doppia proposta culturale che unisce letteratura e musica.

L’evento si aprirà con la presentazione del romanzo “La Suggeritrice” (Neri Pozza) di Emanuela Ersilia Abbadessa, autrice con una consolidata carriera musicologica e letteraria. Docente di Storia della musica e comunicazione musicale all’Università di Catania, consulente musicologico per il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e librettista in residence al Teatro Coccia di Novara, Abbadessa vanta numerosi riconoscimenti letterari, tra cui il Premio Rapallo-Carige, il Premio Brignetti e il Premio Cultura Etnabook. Il romanzo racconta la storia di Franca, pianista nella Palermo del 1955, il cui sogno di carriera solistica svanisce, ma che ritrova luce grazie all’incontro con la giovane ballerina Cristiana, fino all’arrivo di Carlo, professore appassionato d’opera, che mette in discussione l’equilibrio tra le due donne. La presentazione e le letture saranno curate da Paola Martelli.

Subito dopo, il pubblico potrà assistere al concerto di Alessandro Sgobbio, che proporrà Piano Music 3, parte della trilogia dedicata al pianoforte e all’elettronica. Il compositore e pianista, formatosi presso il Conservatorio di Parma e la Norges Musikkhøgskole di Oslo, ha sviluppato un percorso creativo centrato su composizioni, improvvisazioni ed esplorazioni musicali sul tema della spiritualità. Con una carriera che lo ha visto leader dei progetti italo-scandinavi Silent Fires e Hitra e numerose collaborazioni internazionali, Sgobbio ha pubblicato quindici album come leader o co-leader. Il nuovo concerto si basa su un Pianoforte Fazioli F278 e include brani come Fireflies, Kyrie Eleison, Zolla, Atma Mater, Ghaza, Feuilles, Forte Rocca, Ein Feste Burg Ist Unser Gott, Echoes, Acqua Granda, Third Ward, Asker, De Dei Dono, Alang e Tchanforais.

Il Bari Piano Festival 2025 continua così a confermare il suo ruolo di evento di eccellenza per la musica e la cultura a Bari, unendo appuntamenti di alta qualità artistica con iniziative di divulgazione letteraria.

Per informazioni e prenotazioni: www.baripianofestival.it