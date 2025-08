La voce raffinata di Sal Da Vinci arriva a Trani

ROSALBA PARADISO - Trani si prepara a vivere una serata magica con uno dei nomi più amati della musica italiana: Sal Da Vinci arriva martedì, 5 agosto 2025, in Piazza Re Manfredi con il suo spettacolo musicale-teatrale “Stasera che sera!”, una tappa attesissima del suo Summer Tour 2025.

Più che un concerto, “Stasera che sera!” è un vero e proprio viaggio emozionale. Sal Da Vinci, con la sua voce intensa e la capacità narrativa che da sempre lo distingue, porta in scena uno show di oltre 90 minuti in cui si intrecciano musica dal vivo, momenti teatrali, monologhi e racconti di vita. Un format che coinvolge il pubblico, chiamato non solo ad ascoltare ma anche a partecipare.

Sul palco non mancheranno i grandi successi del suo repertorio, da “Fin dove c’è vita” a “Il mercante di stelle”, fino al recentissimo singolo “Rossetto e caffè”, brano da record con oltre 120 milioni di visualizzazioni e due dischi di platino conquistati in poche settimane.

Inizialmente previsto presso il Monastero di Colonna, l’evento è stato spostato nella suggestiva cornice di Piazza Re Manfredi, nel cuore del centro storico di Trani. Una scelta dettata dalla volontà di ospitare un pubblico più ampio.