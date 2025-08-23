Lecce celebra i Santi Patroni: tre giorni di fede, tradizione e folclore

ph_Arturo Caprioli

LECCE – Con l’anteprima di stasera, Lecce si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato, patroni della città e della Chiesa locale. La rassegna religiosa e civile, tra tradizione e folclore, prenderà ufficialmente il via domattina, lunedì 24 agosto, e si protrarrà fino a mercoledì 27, offrendo momenti di devozione, musica, processioni e dirette televisive che coinvolgeranno cittadini e turisti.

Anteprima e apertura ufficiale

Questa sera, sabato 23 agosto, l’anteprima dei festeggiamenti prevede la messa d’inizio del triduo in cattedrale, presieduta dall’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta alle 19, con il rito della Cresima per gli adulti. Alle 20,30, in Piazza Sant’Oronzo, si terrà la benedizione della statua restaurata dei Santi, collocata nel Sedile, alla presenza dell’amministrazione comunale e delle autorità civili e militari.

Domani, lunedì 24 agosto, l’apertura ufficiale avverrà già in prima mattinata: alle 9,30 il sindaco Adriana Poli Bortone, accompagnata dagli assessori, dai consiglieri comunali e dalla banda cittadina, raggiungerà Piazza Duomo per il tradizionale saluto all’arcivescovo e lo scambio di auguri di buona festa.

La solenne processione

Nel pomeriggio, alle 18,30, dopo la messa domenicale presieduta dall’arcivescovo Panzetta, avrà inizio la solenne processione con i simulacri dei Santi portati dal Gruppo dei portatori di statue. Ad affiancare Panzetta ci saranno i canonici del Capitolo Metropolitano, sacerdoti e diaconi della diocesi, seminaristi, confraternite, associazioni, movimenti ecclesiali e le autorità civili e militari con le loro insegne. La regia delle azioni liturgiche dei tre giorni di festa è affidata a don Mattia Murra, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano.

Al termine della processione, il metropolita pronuncerà, per la prima volta da quando si è insediato, il tradizionale messaggio alla città, un momento atteso dai cittadini e trasmesso in diretta su Portalecce e sul canale 15 di Telerama, con conduzione di Paolo Franza e don Mauro Carlino, collegamenti dal percorso della processione con Valeria Coi e Francesco Capoccia e interventi di ospiti nel salottino di Piazza Duomo.

Giornate successive: devozione e tradizione

Il programma prosegue martedì 25 agosto con l’eucarestia della vigilia alle 10 presso il santuario di Sant’Oronzo fuori le mura, presieduta da mons. Panzetta. Alle 19, in cattedrale, i sindaci della Vicaria di Monteroni offriranno l’olio per la lampada votiva perpetua dell’altare del santo durante la celebrazione eucaristica.

Mercoledì 26 agosto, solennità dei Santi Patroni, la cattedrale ospiterà tre messe al mattino (alle 8, 9,30 e 11), con la solenne messa capitolare delle 11 presieduta dall’arcivescovo emerito Michele Seccia. La sera, alle 20, all’aperto in Piazza Duomo, si svolgerà il pontificale solenne presieduto dall’arcivescovo titolare, con regia di Paolo Longo e commento di Francesco Capoccia, anch’esso trasmesso in diretta.

A chiudere i festeggiamenti, mercoledì 27 agosto alle 19, la messa di ringraziamento in cattedrale, presieduta da Panzetta, suggellerà giorni di fede, devozione e partecipazione civica, consolidando la tradizione dei Santi patroni di Lecce.

Un evento tra fede e comunità

Ogni anno, la festa dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato rappresenta non solo un momento religioso ma anche un’occasione di coesione sociale. La combinazione di riti liturgici, processioni, interventi delle autorità e collegamenti televisivi rende la manifestazione un evento di grande richiamo, capace di unire storia, cultura e spiritualità in un’unica esperienza condivisa.