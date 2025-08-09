Lecce, Joan Gonzalez si ritira a 23 anni per problemi cardiaci: “Il Salento resterà sempre nel mio cuore”

FRANCESCO LOIACONO. LECCE – Una carriera interrotta troppo presto. Joan Gonzalez, centrocampista spagnolo ed ex giocatore del Lecce, ha annunciato oggi sui social il suo ritiro dal calcio professionistico a soli 23 anni, a causa di una patologia cardiaca che gli impedisce di ottenere l’idoneità sportiva.Il problema era stato riscontrato circa un anno fa, e da allora Gonzalez non era più potuto scendere in campo. Dopo mesi di tentativi e valutazioni mediche, il verdetto definitivo è arrivato: impossibile riprendere l’attività agonistica.Il giocatore, che ha vestito la maglia giallorossa tra il 2021 e il 2022, ha affidato le sue parole a un post su Instagram:“Dopo mesi di riflessioni e incertezza mi ritiro dal calcio. Lecce rimarrà sempre nel mio cuore. Grazie per avermi fatto sentire parte di una famiglia. Ringrazio il presidente Saverio Sticchi Damiani, gli allenatori, i compagni di squadra e i tifosi.”Il club salentino ha voluto ricambiare con un messaggio di affetto:“Grazie Joan per aver sempre onorato la maglia del Lecce. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a volere bene a un uomo vero che ama il Lecce e il Salento.”Una notizia che ha commosso i tifosi giallorossi, legati al giovane centrocampista per la sua dedizione e il legame speciale con il territorio.