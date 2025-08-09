Porto Selvaggio, turista 25enne ferito durante un tuffo: soccorso dalla Guardia Costiera

GALLIPOLI – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, 8 agosto, a Porto Selvaggio, nel territorio di Nardò, dove un turista di 25 anni è rimasto ferito durante un tuffo in mare.L’allarme è scattato immediatamente e la Sala Operativa della Guardia Costiera di Gallipoli ha inviato sul posto il battello GC B124. All’arrivo, i militari hanno trovato il giovane già assistito da alcuni bagnanti, che con prontezza lo avevano mantenuto a galla in attesa dell’arrivo dei soccorsi.Nel frattempo, un’unità del 118 era giunta via terra per prestare le prime cure e stabilizzare il ferito. Successivamente, il ragazzo è stato imbarcato sul mezzo della Guardia Costiera e trasportato con urgenza al porto di Santa Caterina, dove lo attendeva un’equipe sanitaria per il trasferimento in ospedale.La Guardia Costiera ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di comportamenti prudenti in mare e del rispetto delle norme di sicurezza durante la balneazione, per prevenire incidenti e situazioni di pericolo.