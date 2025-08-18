Libri: Jaca Book pubblica I cammini di Santiago di Raymond Oursel, a cura di Franco Cardini

– Esce per Jaca Book I cammini di Santiago, un’opera di Raymond Oursel (1921-2008), tra i massimi studiosi internazionali di arte romanica e di pellegrinaggi medievali, con traduzione e cura del medievista Franco Cardini.

Il volume racconta l’epopea dei pellegrinaggi verso Santiago di Compostela, fenomeno che, a partire dall’epoca romanica e grazie anche all’impulso del monastero benedettino di Cluny, trasformò profondamente la geografia culturale e spirituale d’Europa. Chiese, abbazie, ospizi e cappelle sorsero lungo i percorsi, che ridisegnarono la rete viaria del continente ricollegandosi alle antiche strade romane.

Oursel guida il lettore attraverso luoghi e monumenti, grandi e piccoli, che ancora oggi testimoniano quella stagione, restituendo non solo l’eredità architettonica e artistica, ma anche il vissuto dei pellegrini che affrontavano il camino de Santiago.

Il libro è arricchito da un apparato iconografico d’eccezione, con illustrazioni e fotografie d’autore che accompagnano il viaggio nei paesaggi e nelle architetture romaniche.

Figura eminente della storiografia medievale, formatosi all’École nationale des Chartes e già direttore degli archivi dipartimentali della Saône-et-Loire, Oursel ha lasciato una vasta produzione di studi sull’arte romanica e sui pellegrinaggi medievali, consegnando a Jaca Book le sue ultime opere inedite.

Nella prefazione Franco Cardini, che da sempre valorizza l’opera dello studioso francese, definisce Oursel «figura leggendaria della medievistica del Novecento» e sottolinea come l’autore mostri il legame indissolubile tra pellegrinaggi e rinnovamento architettonico: «Monasteri cluniacensi, abbazie e cappelle di pellegrinaggio hanno dato forma a un paesaggio sacro che è al tempo stesso artistico e spirituale».