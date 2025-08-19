Lido Conchiglie, padre e figlio gravemente ustionati in un incidente domestico

GALLIPOLI – Un uomo di 49 anni e suo figlio di 25 sono rimasti gravemente ustionati ieri pomeriggio in un incidente domestico avvenuto nella loro abitazione a Lido Conchiglie, località balneare salentina tra Sannicola e Gallipoli.

I due, noti ristoratori della zona, stavano lavorando nel capanno della loro casa quando una fiammata improvvisa, probabilmente innescata dall’uso di benzina, ha provocato l’incendio. Le fiamme sono divampate rapidamente, diventando ingestibili.

Padre e figlio sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, per poi essere trasferiti al Centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari per le cure specialistiche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.