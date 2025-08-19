Montedarena, paninoteca sanzionata: sequestrati 100 chili di alimenti conservati in modo non idoneo

TARANTO – Nell’ambito dei controlli dellasu esercizi pubblici della Litoranea salentina, una paninoteca della zona è stata sanzionata per violazioni igienico-sanitarie e amministrative.

Gli agenti, insieme al personale del Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto, hanno effettuato ispezioni nelle attività di ristorazione di Montedarena. Durante i controlli, nella paninoteca con annesso parcheggio sono stati rinvenuti 100 chili di alimenti conservati in modo non idoneo e privi di certificazioni sulla provenienza.

È stato inoltre scoperto un deposito abusivo utilizzato per gli alimenti e un impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazioni. Il deposito è stato svuotato e sottoposto a sequestro, mentre il locale è stato sanzionato con multe per circa tremila euro.