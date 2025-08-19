Lite sul lungomare di Bari: parcheggiatori abusivi in rivolta, minacce e danni alle auto

BARI - Tensione ieri sera sul lungomare di Bari, nei pressi del molo di San Nicola, dove un gruppo di parcheggiatori abusivi ha dato vita a una vera e propria rivolta contro alcuni cittadini che si erano rifiutati di pagare il “pizzo” per lasciare l’auto.Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, le proteste verbali si sono rapidamente trasformate in minacce e gesti intimidatori. La situazione è degenerata quando un gruppo di ragazzi, che aveva ignorato le richieste degli abusivi, ha trovato la gomma della propria auto tagliata.Sul posto sono intervenute immediatamente alcune pattuglie della polizia. Gli agenti hanno fermato uno dei parcheggiatori coinvolti e hanno avviato perquisizioni e controlli nelle zone limitrofe, alla ricerca dell’attrezzo usato per danneggiare l’auto.L’episodio non è isolato. Residenti e passanti raccontano di una presenza quotidiana e sempre più aggressiva di parcheggiatori abusivi lungo il litorale e nelle aree vicine al centro, denunciando un clima di crescente insicurezza.Le indagini proseguono, mentre il Comune e le forze dell’ordine sono chiamati a dare risposte concrete per contrastare un fenomeno che, da tempo, mina la vivibilità di una delle zone più frequentate della città.