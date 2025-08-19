Ucraina, Trump annuncia: bilaterale Putin-Zelensky in preparazione, poi vertice trilaterale

WASHINGTON – Prosegue la fitta rete diplomatica sulla guerra in Ucraina. Dopo l’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei, il presidente statunitense ha avuto un colloquio telefonico di circa 40 minuti con Vladimir Putin. Secondo il Cremlino, la conversazione è stata “franca e costruttiva” e i due leader hanno concordato sulla necessità che i colloqui diretti tra delegazioni russe e ucraini proseguano “a un livello più alto”.

Trump ha confermato sui social di aver discusso con Zelensky e i partner europei delle garanzie di sicurezza per Kiev, che saranno fornite da vari Paesi in coordinamento con gli Stati Uniti. Ha poi annunciato di aver “avviato i preparativi” per un incontro bilaterale tra Putin e Zelensky, al quale dovrebbe seguire un vertice trilaterale con la sua partecipazione.

“Tutti sono molto felici della possibilità di pace tra Russia e Ucraina – ha scritto Trump –. Questo è un primo passo importante per una guerra che dura da quasi quattro anni”.

Il presidente americano ha inoltre affidato la gestione dei contatti a una squadra composta dal vicepresidente JD Vance, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall’inviato speciale Steve Witkoff.

Un curioso retroscena è stato riportato dalla Cnn: un microfono acceso avrebbe catturato Trump mentre confidava al presidente francese Emmanuel Macron che, a suo avviso, “Putin vuole fare un accordo per me. Per quanto pazzesco possa sembrare”.

Nel frattempo, la tensione sul campo resta altissima. L’Aeronautica ucraina ha segnalato il decollo di due bombardieri strategici russi, possibili vettori di un nuovo attacco. Nelle ultime ore, i raid su Kharkiv e Zaporizhzhia hanno già provocato almeno dieci morti e oltre trenta feriti.