Manduria, polemica durante il lutto cittadino: assessore non rinvia evento nel suo locale

MANDURIA – Nel giorno dei funerali di Pasquale Dinoi, il netturbino travolto da una moto e morto nei giorni scorsi in ospedale, a Manduria è polemica per la presunta violazione del lutto cittadino proclamato dalla giunta comunale.

A sollevare il caso è stato il consigliere di opposizione Domenico Sammarco, che ha denunciato come l’attività commerciale dell’assessore Baldari, membro della stessa giunta che aveva deliberato il lutto, non abbia rinviato l’evento musicale in programma nel proprio locale di San Pietro in Bevagna.

“Non esiste un divieto di legge – ha sottolineato Sammarco – ma resta singolare che chi proclama il lutto poi non lo rispetti. È una questione di etica, sensibilità e coerenza politica”.

Il consigliere ha chiesto al sindaco Gregorio Pecoraro di prendere posizione: “Un simile atteggiamento mina la credibilità delle istituzioni, svilisce il significato del lutto cittadino e riduce una tragedia umana a un pretesto formale”.

La vicenda ha alimentato malumori e critiche nella comunità, già scossa dalla tragica scomparsa di Dinoi.