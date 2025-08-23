Lo Slalom di Monte Sant’Angelo torna con la quinta edizione il 13 e 14 settembre

MONTE SANT'ANGELO – La grande passione per il motorsport torna sugli spettacolari tornanti dauni con la, in programma ile valido per il

La gara, nata dal sogno di un gruppo di amici di riportare l’adrenalina sui tornanti della celebre salita Macchia Monte Sant’Angelo, è organizzata da Gargano Racing Team e Tecno Motor Racing Team. “Continuiamo a crescere, affrontando con passione tutte le sfide organizzative ed economiche – afferma il presidente Giovanni Di Bari – insieme ai vicepresidenti Pietro Azzarone e Giuseppe Troiano e a Daniele Decembrino, con la fondamentale cooperazione della Tecno Motor Racing Team, portiamo avanti quest’avventura grazie al sostegno del pubblico e all’apprezzamento dei piloti”.

Alla competizione, vinta lo scorso anno dal pluricampione italiano Fabio Emanuele su Osella PA 9/90, potranno partecipare vetture di diverse classi e gruppi, tra cui prototipi, E2, E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, kart cross, auto rally, auto stradali Racing Start e Racing Start Plus, e auto storiche HST.

La gara si disputerà su un tratto di 3600 metri della provinciale 55 di Foggia, con manto stradale rinnovato e 13 birillate di rallentamento, sotto la direzione del romano di origini foggiane Claudio D’Apote. L’evento gode dei patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Automobile Club Foggia, CONI Puglia e Parco Nazionale del Gargano.

Le iscrizioni sono aperte sul sito della Federazione fino alle 22:00 del 10 settembre. Tutte le informazioni dettagliate, il programma e l’albo di gara sono disponibili su www.garganoracingteam.it.