Lo Slalom di Monte Sant’Angelo torna con la quinta edizione il 13 e 14 settembre
MONTE SANT'ANGELO – La grande passione per il motorsport torna sugli spettacolari tornanti dauni con la quinta edizione dello Slalom “Città di Monte Sant’Angelo”, in programma il 13 e 14 settembre e valido per il Trofeo Centro Sud ACI Sport 2025.
La gara, nata dal sogno di un gruppo di amici di riportare l’adrenalina sui tornanti della celebre salita Macchia Monte Sant’Angelo, è organizzata da Gargano Racing Team e Tecno Motor Racing Team. “Continuiamo a crescere, affrontando con passione tutte le sfide organizzative ed economiche – afferma il presidente Giovanni Di Bari – insieme ai vicepresidenti Pietro Azzarone e Giuseppe Troiano e a Daniele Decembrino, con la fondamentale cooperazione della Tecno Motor Racing Team, portiamo avanti quest’avventura grazie al sostegno del pubblico e all’apprezzamento dei piloti”.
Alla competizione, vinta lo scorso anno dal pluricampione italiano Fabio Emanuele su Osella PA 9/90, potranno partecipare vetture di diverse classi e gruppi, tra cui prototipi, E2, E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, kart cross, auto rally, auto stradali Racing Start e Racing Start Plus, e auto storiche HST.
La gara si disputerà su un tratto di 3600 metri della provinciale 55 di Foggia, con manto stradale rinnovato e 13 birillate di rallentamento, sotto la direzione del romano di origini foggiane Claudio D’Apote. L’evento gode dei patrocini di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, Dipartimento Sport e Salute, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Automobile Club Foggia, CONI Puglia e Parco Nazionale del Gargano.
Le iscrizioni sono aperte sul sito della Federazione fino alle 22:00 del 10 settembre. Tutte le informazioni dettagliate, il programma e l’albo di gara sono disponibili su www.garganoracingteam.it.