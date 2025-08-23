Montecorvino Rovella, 47enne trovata senza vita in casa: si indaga per femminicidio

SALERNO – Tragedia questa mattina in località Votraci, dove una donna di, è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, la donna sarebbe stata

Sul caso indagano i carabinieri, che sono ora alla ricerca del compagno 36enne, irreperibile da diverse ore. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni parenti dell’uomo, preoccupati per l’assenza di contatti con la coppia.

La comunità è sotto choc. “Se fosse confermato il femminicidio – ha dichiarato il sindaco Martino D’Onofrio all’ANSA – condanniamo con fermezza questo gesto brutale. Ci stringiamo alla famiglia di Tina”. La donna, conosciuta in paese come Assunta, era madre di tre figli, il maggiore dei quali ha 24 anni ed è nato da una precedente relazione.

“Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia – ha aggiunto il primo cittadino –. Siamo frastornati da quanto accaduto”.