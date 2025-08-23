Veglie, nubifragio e grandinata colpiscono l’Arneo: danni a vigneti, veicoli e infrastrutture

VEGLIE – Unsi è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi su Veglie, interessando in particolare la zona dell’. In pochi minuti, la pioggia torrenziale ha trasformato strade, parchi e giardini in veri e propri corsi d’acqua.

All’intensa pioggia si è aggiunta una grandinata, che ha colpito con forza l’intera area. Cresce la preoccupazione tra i proprietari terrieri per i vigneti, cuore della produzione di vino pregiato locale.

Secondo i primi rilievi, si registrano danni anche a veicoli e infrastrutture, con possibili disagi per la viabilità e le attività produttive nella zona.