Lucera, al via la Settimana Medioevale: un tuffo nel passato tra spettacoli e tradizione

È alle porte la Settimana Medioevale 2025, che dall’8 al 13 agosto riporterà Lucera indietro nel tempo, offrendo l’opportunità di rivivere e far riscoprire la sua ricca storia e le sue antiche tradizioni. L’evento è organizzato dall’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera in collaborazione con il Comune di Lucera - con il sostegno di Fondazione Puglia e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e della Provincia di Foggia - e rientra nel programma di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025.

Un programma ricco di novità e ospiti di rilievo attende appassionati, cittadini e turisti per un evento ormai consolidato e sempre più coinvolgente. Dall’8 al 10 agosto, nella suggestiva cornice della Fortezza Svevo-Angioina si terrà per il terzo anno consecutivo il Villaggio Medioevale. Personaggi in abiti storici d’epoca animeranno il Villaggio, trasportando i visitatori in un’esperienza immersiva che offrirà scorci di vita quotidiana medievale attraverso rievocazioni storiche di grande fascino.

La manifestazione inizierà venerdì 8 agosto alle ore 18.00 con l’inaugurazione del Villaggio Medioevale e degli accampamenti militari, seguita da uno spettacolo di falconeria. Alle 19.00 è prevista la conferenza “L’aquila e i gigli: l’assedio di Lucera del 1268-69” con interventi di Pasquale Favia (Professore Ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale dell’UNIFG), Walter di Pierro (Presidente dell’Archeoclub d’Italia APS – Sede di Lucera “Minerva”), Alessandro Strinati e Franco Gervasio (Presidente e Vice-Presidente dell’Associazione storico culturale “Imperiales Friderici II” di Foggia), Daniela Pagliara (Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lucera).

La serata proseguirà alle 21.00 con la tradizionale Sfilata delle Dame delle 5 Porte Storiche, che ci concluderà con l’elezione della “Dama di Porta”. Alle 22.00 andrà in scena “Corradino e la rivolta nel regno”, il primo di tre episodi della rievocazione storica “1268-1269 - L’assedio angioino di Lucera”, organizzata e coordinata dall’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera con la direzione scientifica e la partnership dell’Associazione storico culturale “Imperiales Friderici II” di Foggia, in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia-sede di Lucera “Minerva” e con l’attiva partecipazione di numerose associazioni italiane che si occupano di living history e re-enactment del Duecento.

Questa rievocazione rappresenta la grande novità della Settimana Medioevale 2025, restituendo al pubblico la storia dell’assedio che pose fine all’autonomia della Luceria Saracenorum, unica enclave musulmana nel Regno di Sicilia. Dopo oltre un anno di resistenza, la città si arrese nell’agosto 1269, vedendo ridursi la propria autonomia ma mantenendo la libertà religiosa. La ricostruzione fedele degli eventi, delle tecniche militari e della vita quotidiana del XIII secolo valorizzerà la Fortezza Svevo-Angioina e promuoverà la conoscenza di un patrimonio unico. Ogni serata si concluderà con uno spettacolo suggestivo che vedrà il lancio di una palla infuocata dal trabucco.

Sabato 9 e domenica 10 agosto il Villaggio Medioevale aprirà nuovamente alle 18.00.

Sabato alle 19.00 le 5 Dame si contenderanno il titolo di “Dama d’Estate” con il Gioco dell’Oca vivente, che vedrà gareggiare gli arcieri delle 5 Porte, mentre alle 22.00 andrà in scena il secondo episodio della rievocazione: “La disfatta di Pierre De Beaumont”, con la ritirata del Camerario del regno di Sicilia e comandante in capo dell’esercito angioino sconfitto da una sortita saracena.

Domenica 10 agosto sarà il giorno dell’Investitura dei 5 cavalieri delle Porte Storiche e della Giostra del Saraceno, dimostrazione pratica dell’antica competizione medioevale e degli spettacoli equestri; alle 22.00 si concluderà la rievocazione con il terzo episodio dal titolo “La resa di Lucera”, che ripercorrerà la presa della città per fame e stenti, con la morte dei capi ribelli e dei cristiani.

Durante il Villaggio Medioevale sarà possibile assistere a proiezioni su eventi e accadimenti del periodo Svevo-Angioino nell’aera all’aperto dedicata e immergersi nella storia dell’assedio all’interno della Torre della Leonessa; effettuare visite guidate alla Fortezza il 9 e 10 agosto (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 24.00); assistere a spettacoli, esibizioni e laboratori esperienziali per bambini e adulti a cura delle associazioni di rievocazione storica presenti; accedere agli stand gastronomici (aperti dalle 19.30).

Dopo la tre giorni alla Fortezza, la Settimana Medioevale prosegue, il 12 e 13 agosto, con i due eventi più attesi della tradizione, giunti alla 42^ edizione: il Torneo delle Chiavi e il Corteo Storico.

Martedì 12 agosto alle ore 18.00 in piazza Duomo, avrà luogo la benedizione del Palio e degli atleti delle 5 Porte Storiche da parte del Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano. Alle ore 21.00, nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro Augusteo, si svolgerà il Torneo delle Chiavi. L’attesa sfida tra rioni vedrà gli atleti delle Cinque Porte Storiche di Lucera contendersi il Palio della Città, caratterizzato dai colori blu e oro e dalle chiavi, simbolo del legame con Santa Maria Patrona. Il Palio è attualmente custodito da Porta Foggia, che lo scorso anno se lo è aggiudicato per la seconda volta consecutiva, arrivando a collezionare ben otto vittorie e avvicinandosi così al record detenuto da Porta San Severo (vincitrice di nove edizioni).

Il 13 agosto nelle strade della città andrà in scena il Corteo Storico, che vedrà la partecipazione straordinaria di Sergio Muniz nelle vesti di re Carlo II d’Angiò. La partenza del Corteo è prevista alle 18.30 dalla Fortezza Svevo-Angioina e giungerà alle 20.30 in piazza Duomo, dove ci sarà la cerimonia di affidamento della Città a Santa Maria. Sfileranno oltre cinquecento figuranti - tra dame, cavalieri, musici e sbandieratori - che indosseranno costumi d’epoca per rievocare un periodo storico particolarmente intenso e ricco di avvenimenti rilevanti per la città, come avviene ormai dal lontano 1983.

A presentare gli eventi sarà Vito De Girolamo, Marcello Calabrese coordinerà allestimento scenografico e logistico, Giuseppe Grasso e le sartorie delle 5 Porte forniranno i costumi dei figuranti impegnati nelle giornate medioevali, a Giovanni Turco è affidata l’enogastronomia mentre a Gianni Finizio spetta la direzione organizzativa. I testi del Torneo delle Chiavi sono di Giuseppe Di Sabato, la cerimonia di affidamento della città è a cura di Walter Di Pierro.

L’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera ringrazia per la collaborazione l’Associazione storico culturale “Imperiales Friderici II”, l’Archeoclub d’Italia - sede di Lucera “Minerva”, Paolo Cibelli, Giovanna Sasso e Visit Lucera, Sbandieratori e musici Città di Lucera, I Normanni, Associazione Liu.Bo, le guide turistiche, Gruppo Ser Protezione Civile, Humanitas.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero, ad eccezione del “Torneo delle Chiavi” (ticket € 5,00, ridotto € 3,00 per bambini e adolescenti da 6 a 14 anni, omaggio per bambini fino a 5 anni).

Le prevendite sono disponibili in via Zuppetta 2 a Lucera, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12 e dalle 18.00 alle 20.00 presso la sede della mostra dei quarant’anni del Corteo Storico e del Torneo delle Chiavi.