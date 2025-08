A Conversano ''Le Notti della Contea'': tre giorni nel cuore del Medioevo

CONVERSANO - Dopo un luglio intenso, Conversano entra nel cuore dell’estate con un agosto ricco di appuntamenti all’interno del cartellone Borgo d’Estate 2025, la rassegna culturale promossa dal Comune che anima la città dal 21 giugno al 30 settembre. Storia, musica, arte e cinema scandiscono le prossime settimane con eventi pensati per coinvolgere pubblici diversi, valorizzare il patrimonio del centro storico e rendere ogni serata un’esperienza unica.

Le Notti della Contea: tre giorni nel cuore del Medioevo

Si inizia subito con la decima edizione Le Notti della Contea, rievocazione storica di rilievo nazionale in programma dall’1 al 3 agosto 2025. Organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale SensAzioni del Sud e dal Gruppo Storico Città di Conversano, con il patrocinio della Regione Puglia, della Città di Conversano, del CERS, del CIANS e la direzione artistica di Core Live Show, la manifestazione trasformerà il borgo antico in un teatro a cielo aperto.

Il tema di quest’anno, “La Fede & l’Eresia”, guiderà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso i secoli, tra spiritualità e inquisizione, contrasti religiosi, cultura e pensiero. Monaci, cavalieri, mercanti, giullari, dame, falconieri, armigeri, sbandieratori e artisti animeranno le piazze e le vie del centro storico con un fitto palinsesto di performance teatrali, rievocazioni, accampamenti militari, mercato medievale, antichi mestieri, giochi per bambini e degustazioni a tema.

Venerdì 1° agosto, la manifestazione si apre alle ore 18:00 con la tradizionale Contesa delle Contrade, tra sfide popolari, spettacoli per bambini e giocoleria. Alle ore 20:30, presso la suggestiva Balconata Giannetta in Piazza XX Settembre, si terrà la presentazione del libro “Voci dell’Età di Mezzo” della scrittrice Chiara Pepe.

Sabato 2 agosto, alle 20:30, nello stesso luogo, spazio all’approfondimento storico con il convegno “Il Matrimonio di Caterina Orsini e Giulio Antonio Acquaviva: un legame che ha plasmato Conversano”. Un momento di riflessione sulle radici nobiliari della città, con gli interventi del Dott. Antonio Fanizzi, della Prof.ssa Giulia Perrino e dell’Arch. Remo Pavone, che ripercorreranno la valenza storica e culturale di quell’unione dinastica.

Domenica 3 agosto, gran finale con il Corteo Storico Multiepoca, imponente sfilata con oltre 400 rievocatori provenienti da tutta Italia lungo un percorso di oltre 3 chilometri. A interpretare il ruolo del celebre Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, figura emblematica del Seicento conversanese, sarà il noto volto televisivo Jimmy Ghione, ospite d’onore dell’edizione 2025.

In parallelo alle rievocazioni e agli spettacoli, il pubblico potrà partecipare a visite guidate, godere delle aperture straordinarie del Torrione Maestro del Castello Aragonese e dell’Archivio Storico della città, autentici scrigni di memoria locale. Ampio spazio anche alla convivialità con l’area gastronomica: pietanze medievali, birre artigianali e banchi del cambio moneta renderanno l’esperienza ancora più immersiva e multisensoriale.

E poi ancora opera, degustazioni e vinili

Il viaggio di Borgo d’Estate prosegue il 6 agosto con Master Glass, serata di degustazione nella cornice della Parrocchia Maris Stella, e l’8 e 9 agosto con la quinta edizione di Conversano Vinyl Days: due giorni tra dj set, talk e mercatini vintage, tra le vie del centro e Villa Garibaldi.

Il 13 agosto è la volta di uno degli eventi più attesi: una speciale messinscena di Madama Butterfly di Puccini in versione per banda e voci soliste. Un omaggio alla lirica italiana capace di parlare anche a un pubblico popolare, grazie a un allestimento urbano di grande atmosfera.

Il 23 agosto, Corso Morea si trasforma in una plancia di gioco con Il gioco del Rospo Smeraldino, mentre il 29 agosto torna la musica live sul Sagrato della Cattedrale con il Festival Piantoni.

E nel mezzo il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione

Appuntamento da non perdere, dal 18 al 24 agosto, la 23ª edizione di Imaginaria, Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, che da oltre vent’anni promuove il meglio dell’animazione d’autore a livello mondiale. Il centro storico di Conversano si trasformerà per una settimana in un grande spazio narrativo a cielo aperto, dove cinema, arte visiva e linguaggi contemporanei dialogano con i luoghi e le comunità.

Le proiezioni serali all’aperto si alterneranno a incontri con registi, sceneggiatori, illustratori e professionisti del settore, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di cortometraggi e lungometraggi premiati nei principali festival internazionali. Particolare attenzione è riservata all’animazione indipendente, ai nuovi linguaggi visivi e alle produzioni ecosostenibili, con una programmazione pensata per coinvolgere adulti, ragazzi e bambini.

Accanto al concorso ufficiale, non mancheranno laboratori creativi, mostre, talk e attività didattiche, rendendo Imaginaria un festival immersivo, capace di coinvolgere un pubblico trasversale e di valorizzare l’animazione come forma d’arte, racconto e impegno culturale. Conversano si conferma così punto di riferimento europeo per un cinema d’animazione che emoziona, educa e fa riflettere.

Agosto si chiude tra danza, musica, sport e cultura diffusa

Si giunge così alla seconda metà di agosto, con un intreccio di appuntamenti che arricchiranno ulteriormente il programma di Borgo d’Estate. Il 22 agosto, una suggestiva visita guidata condurrà i partecipanti dalla Chiesa Maria Stella fino alla chiesetta di San Lorenzo, in un percorso tra storia e spiritualità. Il 23 agosto, le strade del centro si trasformeranno in un grande tabellone di gioco grazie alla nuova edizione de Il Gioco del Rospo Smeraldino, versione urbana del celebre gioco dell’oca, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza partecipativa e divertente.

Dal 27 al 30 agosto, il Chiostro dei Paolotti ospiterà le sessioni di danza di Apulia Dance Experience, progetto dedicato alla formazione coreutica e alla sperimentazione, che vedrà protagonisti danzatori e docenti di rilievo nazionale. La serata del 29 agosto sarà animata da un doppio evento: da un lato il Festival Piantoni, con un’esibizione musicale sul sagrato della Basilica Cattedrale a cura del Centro Studi G. Piantoni APS, dall’altro Le Vie dei Saperi e dei Sapori – Music Tour, visita guidata e presentazione di un volume presso la Villa dei Caduti, in collaborazione con la Pro Loco Conversano. A chiudere il mese, il 31 agosto, sarà l’Anteprima delle Giornate dello Sport, una manifestazione all’aperto presso Villa Garibaldi che anticipa il calendario sportivo di settembre con attività per tutte le età.

Con un susseguirsi di eventi capaci di intrecciare storia e spettacolo, musica e cinema, riflessione e partecipazione, agosto a Conversano si conferma così un centro nevralgico dell’estate culturale pugliese. Un borgo in cui ogni serata diviene un’occasione per riscoprire luoghi, condividere esperienze e vivere il centro storico come un grande palcoscenico diffuso, aperto a tutte le età e sensibilità. Un mese che accende la città di voci, immagini, suoni e racconti, preparandola a un settembre altrettanto ricco di stimoli, nel segno della cultura viva e condivisa.