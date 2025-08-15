Maltempo di Ferragosto: allerta gialla in Puglia per temporali

BARI - La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali, valido dalle ore 08:00 di venerdì 15 agosto 2025 e per le successive 12 ore.

Previsioni meteo

Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati variabili da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento.

Aree interessate

L’allerta riguarda tutta la Puglia, escluso il Salento.

Raccomandazioni

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità dei fenomeni e prestando attenzione in prossimità di corsi d’acqua, zone depresse e sottopassi.
