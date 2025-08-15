Sicurezza a Ferragosto: il grazie del Sindaco di Fasano agli “angeli custodi” della città
Il Sindaco Francesco Zaccaria ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine per il lavoro svolto in questi giorni:
«A loro rivolgo un sentito ringraziamento e, in particolare, al comandante Speciale e a tutto il corpo della nostra Polizia Locale, che in queste ore sta operando senza sosta: dai controlli congiunti con la Guardia di Finanza alle verifiche sulle spiagge e lungo le strade».
Un impegno silenzioso ma fondamentale, che rappresenta la migliore garanzia per una comunità sicura e protetta.
Il Sindaco ha concluso sottolineando che la sua riconoscenza personale – e quella di tutta la città – va a chi ogni giorno vigila, spesso lontano dai riflettori, per il bene di Fasano.
