Sicurezza a Ferragosto: il grazie del Sindaco di Fasano agli “angeli custodi” della città

FASANO – Ferragosto è uno dei periodi più intensi e delicati dell’anno, in cui la sicurezza di residenti e turisti dipende dall’impegno costante di donne e uomini che non conoscono pause: Forze dell’Ordine, Protezione Civile – con i preziosi volontari – e Polizia Locale.Il Sindaco Francesco Zaccaria ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine per il lavoro svolto in questi giorni:«A loro rivolgo un sentito ringraziamento e, in particolare, al comandante Speciale e a tutto il corpo della nostra Polizia Locale, che in queste ore sta operando senza sosta: dai controlli congiunti con la Guardia di Finanza alle verifiche sulle spiagge e lungo le strade».Un impegno silenzioso ma fondamentale, che rappresenta la migliore garanzia per una comunità sicura e protetta.Il Sindaco ha concluso sottolineando che la sua riconoscenza personale – e quella di tutta la città – va a chi ogni giorno vigila, spesso lontano dai riflettori, per il bene di Fasano.