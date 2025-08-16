Maltempo in arrivo: temporali e forti raffiche in Puglia e Sud Italia
BARI – La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per la Puglia e altre regioni del Sud. A partire dal pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto 2025, e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, con fenomeni più intensi sui settori occidentali della Puglia.
I temporali interesseranno anche Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, in particolare su strade e zone esposte al vento o a possibili allagamenti, e raccomandano di seguire gli aggiornamenti meteorologici nel corso della giornata.
