Maltempo in arrivo: temporali e forti raffiche in Puglia e Sud Italia

La Protezione Civile ha emesso un avviso diper la Puglia e altre regioni del Sud. A partire dal, e per le successive 18-24 ore, sono previste, con fenomeni più intensi sui settori occidentali della Puglia.

I temporali interesseranno anche Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, in particolare su strade e zone esposte al vento o a possibili allagamenti, e raccomandano di seguire gli aggiornamenti meteorologici nel corso della giornata.