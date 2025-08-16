Coppa Italia, Milan-Bari: domani l’esordio dei biancorossi a San Siro

Le luci distanno per riaccendersi e ildi Massimiliano Allegri farà gli onori di casa alper i trentaduesimi di, in programma domani 17 agosto alle ore 21:15. Si attendono circa, di cui oltre, per l’esordio in trasferta del nuovo tecnico, con volto e assetti tattici ancora da definire.

Questa mattina, nella conferenza ufficiale di inizio stagione, Caserta ha sottolineato l’importanza di affrontare una squadra di categoria superiore. “Giocare con una squadra di alto livello è motivo d’orgoglio e di prestigio – ha dichiarato – ho chiesto ai ragazzi di giocarsela a viso aperto”. Tutti i giocatori sono disponibili, con solo un piccolo fastidio al piede per il neo-acquisto Gytkjaer.

Il tecnico ha evidenziato come la squadra stia bene dopo la preparazione: “Abbiamo fatto una buona settimana, occorre prendere il ritmo partita, concedere poco ed essere bravi nella fase di possesso palla”.

Nonostante le difficoltà di affrontare una formazione candidata ai primi posti della Serie A, Caserta mostra fiducia nella sua squadra. “Domani il Bari affronterà un esame di maturità per dimostrare il lavoro svolto durante il ritiro. Ho una squadra predisposta al lavoro e, nonostante alcune pedine ancora da inserire, i ragazzi sono pronti a migliorare”.

L’esordio a San Siro rappresenta quindi un banco di prova importante per il Bari, chiamato a dimostrare compattezza, grinta e affiatamento di squadra già nelle prime battute della stagione.