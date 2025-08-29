Maltempo in Italia: nubifragi, frane e fulmini colpiscono Nord e Centro

Il maltempo continua a imperversare sull’Italia, causando danni e disagi tra Nord e Centro. La perturbazione, partita dal Nord Italia, si sposterà nelle prossime ore verso le regioni centrali e meridionali, con fenomeni più intensi nelle aree interne e lungo le coste tirreniche.Nord Italia: frane e venti impetuosiI Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri a Monteviale (Vicenza) per una frana che ha coinvolto una abitazione e danneggiato le tubature del gas, rendendo necessaria l’evacuazione dei residenti, tra cui due persone invalide. Sul posto anche il Suem, i Carabinieri e il sindaco di Monteviale.La provincia della Spezia è stata duramente colpita da venti oltre i 100 km/h e piogge torrenziali. Alberi abbattuti, allagamenti e black out elettrici hanno richiesto decine di interventi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dei volontari. Raffiche fino a 144,7 km/h sono state registrate ai Casoni di Suvero. Tra i danni, alberi caduti sulla viabilità, container spinti in mare, danni a parchi pubblici e abitazioni.In Bellunese, la SS51 “di Alemagna” è rimasta chiusa tra San Vito di Cadore e il km 96 a causa di una nuova colata detritica, mentre è stata riaperta la strada chiusa precedentemente a Fadalto (Treviso).Trentino: fulmine incendia palazzinaA Riva del Garda, un fulmine ha colpito il tetto di una palazzina in via Pola, provocando un incendio e danni alle condotte del gas. Nove famiglie sono state evacuate, e solo alcune hanno potuto rientrare a notte fonda. I Vigili del Fuoco di Arco e Riva del Garda, insieme alla polizia locale, hanno messo in sicurezza l’area.Centro Italia: nubifragi a RomaUn violento temporale ha colpito la Capitale nella notte, con pioggia intensa e raffiche di vento che hanno provocato allagamenti e la caduta di rami soprattutto nel quadrante nordoccidentale e nel centro città. La perturbazione seguirà un percorso verso il Centro-Sud, con un temporaneo sollievo dalla lunga ondata di caldo anomalo che aveva interessato la Penisola.Allerta meteoOggi, il Centro Funzionale Regionale segnala allerta arancione in Lombardia, Toscana, Lazio e Molise, e allerta gialla in altre 12 regioni. I Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i volontari restano in massima allerta per possibili nuovi eventi.