Manduria, CISL e FIT CISL: “Sgomento per l’ennesimo incidente mortale sul lavoro”
«Siamo vicini alla famiglia del lavoratore deceduto, consapevoli che ciò non basta – dichiarano i segretari generali Luigi Spinzi (Cisl) e Gianluca Semitaio (Fit) – poiché continuiamo a ritenere intollerabile e socialmente insostenibile dover prendere semplicemente atto dell’ennesima tragedia, quasi fosse un evento ineluttabile o un mero effetto collaterale di ogni attività lavorativa. La sicurezza sul lavoro deve considerarsi centrale sempre, mettendo in atto tutti i dispositivi previsti dalle leggi e dai contratti, così da contribuire a porre fine a un fenomeno che è da tempo una vera emergenza nazionale».
Le organizzazioni sindacali auspicano che «gli organismi ispettivi del territorio e la Magistratura possano chiarire quanto prima ogni responsabilità, senza fare sconti, e sollecitare ogni genere di verifica, rendendole ricorrenti e finalizzate a scoraggiare eventuali inadempienze o insufficienze organizzative».