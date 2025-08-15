Tragedia sulla circonvallazione di Veglie: muore centauro 58enne

VEGLIE – Drammatico incidente intorno alle 13.00 di venerdì 15 agosto sulla circonvallazione di Veglie, lungo la strada che conduce a Porto Cesareo. Un uomo di 58 anni, residente in paese, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra la sua moto Kawasaki e una Renault.L’impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, è stato devastante. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Veglie, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.La comunità di Veglie è sotto shock per la perdita improvvisa di un concittadino molto conosciuto, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.