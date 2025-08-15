Tragedia sulla circonvallazione di Veglie: muore centauro 58enne
L’impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, è stato devastante. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Veglie, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.
La comunità di Veglie è sotto shock per la perdita improvvisa di un concittadino molto conosciuto, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.
Tags: CRONACA LOCALE Lecce