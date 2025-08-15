Teatri di Bari: “E la felicità, prof?” vince il Premio del Pubblico al Palio Ermo Colle
Il lavoro, adattamento teatrale per ragazzi dell’omonimo libro di Giancarlo Visitilli edito da Einaudi, è interpretato da Luigi D’Elia e diretto da Visitilli insieme a Riccardo Spagnulo. La premiazione si è svolta nella suggestiva Casa di Arola di Pilastro (Langhirano), alla presenza di Silvana Piazza e Adriano Engelbrecht, rispettivamente presidente e coordinatore artistico di Ermo Colle, degli amministratori della Regione e dei 12 Comuni sostenitori, oltre a un pubblico numeroso e appassionato.
Presentato lo scorso 29 luglio al Parco dei Barboi di Rivalta a Lesignano De’ Bagni, lo spettacolo racconta, attraverso il punto di vista di un professore di lettere, un anno scolastico diverso dagli altri. Nei ricordi dei primi e secondi quadrimestri emergono le storie di una classe simbolica di adolescenti: buffi, ironici, cresciuti troppo in fretta e capaci di sorprendere quando si trovano di fronte a problemi più grandi di loro. In dialogo con i suoi alunni, il docente tenta di rispondere a domande profonde: La scuola può insegnare ad essere felici? Cosa può fare un solo professore di fronte a tanti problemi? Si può scoprire qualcosa di sé insegnando?
«Sono passati 13 anni dalla pubblicazione del libro che ha ispirato lo spettacolo – ha dichiarato Visitilli – e non abbiamo mai smesso di presentarlo in scuole, librerie, biblioteche e teatri. Credo sia sempre più urgente raccontare storie che facciano sentire rappresentati i ragazzi. La straordinarietà sta proprio nell’ordinario della vita quotidiana».
Il Palio Ermo Colle è una competizione unica in Italia, che ogni anno nelle prime due settimane di agosto porta in scena spettacoli di compagnie esordienti e affermate in luoghi sempre diversi e suggestivi della provincia di Parma. L’edizione 2025 è stata realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, di Fondazione Cariparma, Parchi del Ducato e di numerosi Comuni e partner locali, con il patrocinio di enti culturali nazionali e in collaborazione con festival e associazioni teatrali.
