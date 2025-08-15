Teatri di Bari: “E la felicità, prof?” vince il Premio del Pubblico al Palio Ermo Colle

PARMA – Lo spettacolo “E la felicità, prof?”, prodotto da Teatri di Bari con l’associazione I bambini di Truffaut, ha conquistato il Premio del Pubblico alla XXIV edizione del Palio poetico teatrale musicale diffuso promosso dall’Associazione Ermo Colle Aps.Il lavoro, adattamento teatrale per ragazzi dell’omonimo libro di Giancarlo Visitilli edito da Einaudi, è interpretato da Luigi D’Elia e diretto da Visitilli insieme a Riccardo Spagnulo. La premiazione si è svolta nella suggestiva Casa di Arola di Pilastro (Langhirano), alla presenza di Silvana Piazza e Adriano Engelbrecht, rispettivamente presidente e coordinatore artistico di Ermo Colle, degli amministratori della Regione e dei 12 Comuni sostenitori, oltre a un pubblico numeroso e appassionato.Presentato lo scorso 29 luglio al Parco dei Barboi di Rivalta a Lesignano De’ Bagni, lo spettacolo racconta, attraverso il punto di vista di un professore di lettere, un anno scolastico diverso dagli altri. Nei ricordi dei primi e secondi quadrimestri emergono le storie di una classe simbolica di adolescenti: buffi, ironici, cresciuti troppo in fretta e capaci di sorprendere quando si trovano di fronte a problemi più grandi di loro. In dialogo con i suoi alunni, il docente tenta di rispondere a domande profonde: La scuola può insegnare ad essere felici? Cosa può fare un solo professore di fronte a tanti problemi? Si può scoprire qualcosa di sé insegnando?«Sono passati 13 anni dalla pubblicazione del libro che ha ispirato lo spettacolo – ha dichiarato Visitilli – e non abbiamo mai smesso di presentarlo in scuole, librerie, biblioteche e teatri. Credo sia sempre più urgente raccontare storie che facciano sentire rappresentati i ragazzi. La straordinarietà sta proprio nell’ordinario della vita quotidiana».Il Palio Ermo Colle è una competizione unica in Italia, che ogni anno nelle prime due settimane di agosto porta in scena spettacoli di compagnie esordienti e affermate in luoghi sempre diversi e suggestivi della provincia di Parma. L’edizione 2025 è stata realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna, di Fondazione Cariparma, Parchi del Ducato e di numerosi Comuni e partner locali, con il patrocinio di enti culturali nazionali e in collaborazione con festival e associazioni teatrali.